Copa do Mundo Relembre: os maiores jogos da história das Copas do Mundo "Jogos de arrepiar, que marcaram a história do futebol mundial"

Brasil e Uruguai na Copa de 1950. Foto: Reprodução/Web

É verdade que todo jogo do Brasil é importante e que todo Brasil x Argentina é quase uma guerra, mas não podemos deixar outros jogos antológicos caírem no esquecimento.

Espanha 1 x 5 Holanda

(Foto: Paul Gilham/Getty Images).

Dentre os grandes jogos em mundiais se destacam alguns confrontos épicos, como Espanha que teve todas as suas esperanças de defender o título de 2010 destruídas após a derrota sofrida para Holanda, por 5 a 1, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014. Xabi Alonso abriu o placar marcando um gol de pênalti, mas os holandeses revidaram rapidamente com Ajen Robben, Robin van Persie e Stefan de Vrij, para partir os corações dos espanhóis.

Senegal 3 x 3 Uruguai

(Foto: Ben Radford/Getty Images)

Já em 2002 Senegal já havia deixado a sua marca na Copa do Mundo, com a vitória sobre a França e estava ansioso para mostrar as suas garras a outro campeão do mundo. Enfrentou o Uruguai precisando apenas de um empate para passar às oitavas de final e conseguiu muito mais do que isso no primeiro tempo. Fabián Carini cometeu pênalti, aos 20 minutos, e Khalilou Fadiga abriu o placar. Boupa Diop, duas vezes, mandou os comandados de Victor Púa para os vestiários com a cabeça quente.

Argentina 6 x 0 Peru

(Foto: Peter Robinson/EMPICS/Getty Images)

Voltando no ano de 1978, vemos a Argentina que precisava vencer o Peru por quatro gols de diferença para ir à final da Copa, que era em casa, numa Argentina sustentada no patriotismo de um regime militar. E pior: caso não conseguisse, seria o Brasil quem avançaria. Resultado: 6 a 0, vaga na decisão e posterior título para os donos da casa. O jogo ainda hoje gera suspeitas. A atuação da equipe peruana foi muito abaixo do aceitável para uma seleção que se classificara em primeiro lugar em sua chave. Teria ocorrido um acordo financeiro, um pacto entre os dois países ou foi apenas coisa do futebol? Seja como for, Kempes (duas vezes), Tarantini, Luque (duas vezes) e Houseman fizeram os gols da classificação argentina. E o goleiro peruano Quiroga teve atuação muito contestada.

Portugal 5 x 3 Coreia do Norte

Foto: PA Images via Getty Images

Lá em 1966 temos um jogaço, entre Portugal e Coreia do Norte. O atacante português Eusébio marcou quatro gols e ajudou o time a sair de uma desvantagem de 3 a 0 contra a Coréia do Norte, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1966. A derrota para Portugal marcou o fim de uma incrível e surpreendente sequência da seleção coreana, que empatou com o Chile e eliminou a então bicampeã Itália no último jogo da fase de grupos.

Inglaterra 0 x 1 Brasil

Foto: Syndication/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

Nesse ano temos um jogo de "sair o coração pela boca", Inglaterra enfrentou de igual para igual o maior time do Brasil que o mundo já havia visto na fase de grupos da Copa do Mundo de 1970, no México, com uma equipe cheia de estrelas como Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto e Tostão. Apesar de enfrentar o favorito ao título, a Inglaterra tinha em campo muitos dos campeões mundiais de 1966, vivendo a melhor fase de suas carreiras, mas acabou derrotado graças ao único gol de Jairzinho.

Itália 3 x 2 Brasil

Foto: Reprodução/Web

Nessa Copa pode-se dizer que tivemos um encontro de gigantes, Um hat-trick de Paolo Rossi pela Itália eliminou o Brasil da Copa do Mundo, abrindo o caminho da Azzurra rumo ao título daquela edição. Descrito como o “dia em que o futebol morreu” em função da derrota do estilo ofensivo de futebol do Brasil – que os levou a conquistar três Copas do Mundo entre 1958 e 1970 – frente à eficiência italiana. O time de Telê Santana viu sua filosofia de ataque chegar a um fim amargo, em uma das partidas mais memoráveis do futebol.

Brasil 3 x 2 Holanda

Seleção entrou em Campo usando o uniforme azul. Foto: Reprodução Web.

Um grande encontro que viria a se repetir, mas que nesse ano foi vitória do país do futebol, Brasil e Holanda também fizeram uma partida memorável na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 9 de julho de 1994. No segundo tempo, o Brasil fez 2 x 0, gols de Bebeto, aos 7 minutos e Romário, aos 17. A Holanda empatou, com Winter e Bergkamp. Então, aos 35, num tiro certeiro de falta, Branco, que substituía Leonardo, suspenso, fez o terceiro gol do Brasil, classificando a seleção para a semifinal. O Brasil sagrou-se tetracampeão, ao superar a Itália na final, na disputa de pênaltis.

Argentina 3 x 2 Alemanha

Foto: Reprodução/Schlage/ullstein bild via Getty Images

A nossa última lembrança de hoje é esse jogaço entre duas grandes seleções, final da Copa de 1986, Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental, em 29 de junho de 1986. A conquista coroou a atuação de Diego Maradona naquele Mundial. Ele não fez golaços, como havia feito contra a Inglaterra, pelas quartas, e contra a Bélgica, pelas semifinais, mas deu o passe para Burruchaga fazer o terceiro gol do time. No início, parecia que a Argentina venceria com facilidade: fez 2 x 0, com Valdano e Brown. Mas a Alemanha empatou, com Rummenigge e Voeller, antes de tomar o terceiro. Além do título, Maradona foi responsável por outra façanha. (Com informações do site Desafio Mundial).