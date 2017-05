Interior Rio Brilhante terá curso de arbitragem de futebol

Foto: Franz Mendes

O Sindicato de Árbitros de Mato Grosso do Sul através da delegacia de Rio Brilhante estará realizando nos próximos três meses um curso para formação de árbitros de futebol. O evento terá a chancela da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e terá uma carga horário de 120 horas com aulas práticas, teóricas e de primeiros socorros.

Os instrutores serão ex-árbitros que fazem parte da Escola de Arbitragem da FFMS e todos com vasta experiência na formação de novos profissionais para atuarem nas competições amadoras e profissionais dentro e fora do estado.

De acordo com os organizadores do curso as aulas serão neste final de semana nos dias 5/6/7, em junho nos dias 9/10 e 11 e no mês de julho em 7/8 e 9, com as datas intermediárias para que os alunos possam estudar regras, posicionamentos e outros pontos abordados durante as aulas pelos instrutores.

As inscrições abertas para as 50 vagas podem ser feitas através dos telefones 99846 1996, 99996 7074 e 99922 8277 ao custo de R$ 100,00.