Rodada desta quarta tem futebol europeu e estreia dos estaduais; veja Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Chapecoense, São Paulo, Barcelona e PSG entram em campo

Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

Arodada desta quarta-feira (17) está do jeito daquele jeito: repleta de ótimos jogos. Teremos bola rolando na Europa e no Brasil, onde a temporada 2018 começa com tudo.

Pelo Paulistão, o destaque é o duelo entre Corinthians e Ponte Preta, que curiosamente se enfrentaram na final da competição no ano passado. O Timão levou a melhor sobre a macaca.