Rodada desta quinta tem Fla na semi da Sul-Americana e Liga Europa O rubro-negro carioca recebe o Junior Barranquilla-COL no Maracanã

Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

Arodada desta quinta-feira (22) promete fortes emoções aos fãs de futebol, a começar pelo duelo entre Flamengo e Junior Barranquilla, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo, marcado para começar às 21h45 (de Brasília), será disputado no Maracanã. Após esse confronto, as equipes voltam a se enfrentar, pelo jogo de volta, na Colômbia, no dia 30 de novembro.Pela Liga Europa, teremos 24 jogos. Entram em campo equipes como Milan, Lyon, Everton e Arsenal.

Confira abaixo os jogos desta quinta:

Copa Sul-Americana (semifinal)

Flamengo x Junior Barranquilla - 21h45

Liga Europa

Astana x Villarreal - 14h

Lokomotiv Moscou x Copenhague - 16h

Lugano x Hapoel Be’er Sheva - 16h

Viktoria Plzen x FCSB

Bate Borisov x Estrela Vermelha - 16h

Colônia x Arsenal - 16h

Konyaspor x Olympique de Marselha - 16h

RB Salzburg x Vitória de Guimarães - 16h

Östersunds x Zorya - 16h

Athletic Bilbao x Hertha Berlim - 16h

Nice x Zulte Waregem - 16h

Lazio x Vitesse - 16h

Zenit x Vardar - 16h

Rosenborg x Real Sociedad - 16h

Maccabi Tel Aviv x Slavia Praga - 18h05

Skënderbeu x Dínamo de Kiev - 18h05

Partizan x Young Boys - 18h05

Braga x Hoffenheim - 18h05

Ludogorets x Istanbul Basaksehir - 18h05

Milan x Austria Viena - 18h05

AEK Atenas x Rijeka - 18h05

Everton x Atalanta - 18h05

Lyon x Apollon Limassol - 18h05

Sheriff x Fastav Zlín - 18h05