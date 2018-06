Rodada: Fla vence e assume a liderança, e Santos perde mais uma Corinthians venceu em casa

Foto: © Gilvan de Souza/Flamengo

Os três jogos desta quinta no Brasileiro foram suficientes para mudar mais uma vez o topo da tabela. Após o São Paulo assumir a liderança com a vitória sobre o Botafogo, foi a vez do Flamengo voltar à primeira colocação.

O líder da competição venceu o Bahia, em casa, e chegou aos 17 pontos, um a mais que o Tricolor paulista. Já o Corinthians, finalmente conseguiu vencer sobre o comando de Loss. O clube bateu o América-MG por 1 a 0, em casa.

A situação do Santos que segue ruim. O clube perdeu mais uma, agora para o Atléticp-PR. Com um jogo a menos e apenas seis pontos, a equipe de Jair Ventura entrou na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª posição. O treinador já afirmou que não irá se demitir, mesmo balançando no cargo.