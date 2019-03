JOGO São Paulo e Palmeiras abrem disputa por vaga na final do Paulistão

Palmeiras e São Paulo fazem neste sábado, às 17 horas (MS), no estádio do Morumbi, a primeira partida da fase semifinal do Paulistão 2019. Amanhã (31), Corinthians e Santos enfrentam-se na Arena Corinthians, pelo jogo de ida, às 15 horas (MS).

As datas, horários e locais foram definidos em Conselho Técnico realizado na manhã desta quinta-feira (28), na sede da Federação Paulista de Futebol, com a participação de representantes dos clubes.

Nos jogos de volta, Palmeiras e São Paulo jogam domingo (7), às 15 horas (MS), no Allianz Parque; Santos e Corinthians se enfrentam na segunda-feira (8), às 19 horas (MS), no estádio do Pacaembu.

Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo avançaram após eliminarem, respectivamente, Novorizontino, Red Bull Brasil, Ferroviária e Ituano. Melhor campanha entre os clubes do interior, o Red Bull Brasil agora se juntará à disputa do Troféu do Interior, também na fase semifinal.