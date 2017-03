Futebol São Paulo vai com força máxima para decisão na Copa do Brasil

Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press

Na teoria, o São Paulo não tem muitos motivos para se preocupar com o adversário desta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Café, em Londrina. Mas, na prática, o confronto com o PSTC, sigla para Paraná Soccer Technical Center, pode definir um dos rumos do clube na temporada, já que uma derrota significa a eliminação imediata nesta segunda fase da Copa do Brasil. O duelo único e sem vantagem do empate para nenhuma das equipes – assim acontecendo a definição da vaga irá aos pênaltis – força o São Paulo a não se poupar em nada, seja na aplicação ou na escalação.

Por isso, Rogério Ceni tratou de dar toda a seriedade para o desafio de logo mais. No último fim de semana, alguns dos principais jogadores da equipe foram poupados devido à maratona de jogos e voltam justamente para a partida contra o PSTC. O técnico são-paulino fez mistério total da escalação mais uma vez, fechou o último treino, mas a tendência é que Maicon, Rodrigo Caio, Junior Tavares, Cícero, Cueva e Lucas Pratto comecem jogando.

“Tivemos um jogo difícil no final de semana, contra o Novorizontino, e já temos mais uma partida complicada pela frente. A Copa do Brasil está apenas no início, mas são jogos eliminatórios com clima de decisão. Não podemos bobear e, por isso, vamos entrar concentrados em campo. Qualquer detalhe pode definir o vencedor”, comentou Thiago Mendes, que pode fazer seu 29ª jogo seguido como titular do São Paulo.

“Vamos buscar a vitória desde o começo do jogo. Se tiver uma oportunidade, quero ajudar os meus companheiros e brigar pela classificação. Temos que tomar cuidado, porque o vencedor será definido em jogo único”, avisou Gilberto, responsável pelo gol da classificação tricolor na primeira fase da Copa do Brasil, contra o Moto Club, mas, que apesar da grande fase, deve ceder lugar a Pratto nesta quarta.

Com apenas 22 anos de existência, o PSTC foi proibido de atuar no local em que costuma mandar seus jogos, o Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, por falta de laudos. Por isso, terá de jogar em Londrina, cidade próxima a Cornélio Procópio, que abriga a sede do clube. Estreante na Copa do Brasil e integrante da Série D do Campeonato Brasileiro apenas desde o ano passado, o clube vive a expectativa de enfrentar o principal desafio de sua curta história, que já tem uma semifinal de Estadual no currículo. Na primeira fase, o PSTC derrotou o Ypiranga-RS por 2 a 1, em casa.

FICHA TÉCNICA

PSTC-PR X SÃO PAULO

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 1º de março de 2017, quarta

Horário: 19h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique – RJ (CBF)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone – RJ (CBF) e Luiz Antonio Muniz de Oliveira – RJ (CBF)

PSTC: Juninho; Paulinho, Lucas Trindade, Marcão e Denilson; Boré, Somália, Erick e Néverton; Lucão e Carlos Henrique.

Técnico: Reginaldo Vital

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero e Cueva; Luiz Araújo e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni