Sub-17 Sede do Mundial Sub-17, Brasil conhece adversários da primeira fase Jogos serão realizados em estádios brasileiros menores, e não nas arenas construídas para a Copa

O presidente da Fifa Gianni Infantino e o presidente da CBF Rogério Caboclo após o sorteio do Mundial Sub-17, que será realizado no Brasil em 2019 (Valeriano Di Domenico/FIFA/Getty Images)

A seleção brasileira sub-17 de futebol conheceu nesta quinta-feira os adversários na fase de grupos do Mundial da categoria, que será realizada entre 26 de outubro e 17 de novembro, no Brasil. Em um sorteio na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, o país-sede foi designado como cabeça de chave do Grupo A, enfrentará Canadá, Nova Zelândia e Angola.

O jogo de estreia do Brasil, e do Mundial Sub-17, será contra os canadenses, no dia 26 de outubro, no estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama, no Distrito Federal. Na segunda rodada, a seleção enfrentará a Nova Zelândia no dia 29, no mesmo local. Por fim, a equipe pegará a Angola no dia 1º de novembro, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, encerrando a fase de grupos.

A seleção brasileira só se classificou por sediar o torneio. No Campeonato Sul-Americano Sub-17, ficou na quarta colocação entre cinco times do grupo B e não ficou entre os três times que passaram para o hexagonal, que dava as vagas na competição.

O Mundial Sub-17 seria sediado inicialmente pelo Peru, mas o país “não conseguiu lograr a totalidade de requisitos solicitados pela Fifa”, como admitiu a própria Federação Peruana de Futebol (FPF). No Brasil, a Fifa apostou em estádio menores, que não receberam jogos da Copa do Mundo de 2014 ou da Copa América deste ano, por exemplo, para não prejudicar as rodadas finais do Brasileirão. Além do Bezerrão, do Olímpico Pedro Ludovico e do Kléber Andrade, haverá jogos no estádio da Serrinha, do Goiás, em Goiânia.

“Acredito que os quatro estádios escolhidos oferecem as instalações e o tamanho certos para esta competição. Estamos muito entusiasmados de levar este torneio a lugares que nunca tinham sediado um evento da Fifa. Graças à excelente cooperação e à contribuição da CBF e do Comitê Organizador Local, tenho certeza de que conseguiremos proporcionar a todas as seleções, torcidas e dirigentes as melhores condições possíveis”, disse o diretor de Torneios e Eventos da Fifa, Colin Smith.

O Mundial Sub-17 terá a sua 18.ª edição em 2019. O maior vencedor é a Nigéria com cinco conquistas, a última em 2015. O Brasil vem na sequência com três títulos – em 1997, 1999 e 2003. Essa será a primeira vez que o país receberá a competição, que tem a Inglaterra como a atual campeã. Em 2017, os ingleses venceram a Espanha na final, mas não se classificaram para defender a taça neste ano.

Confira os grupos do Mundial Sub-17

Grupo A – Brasil, Canadá, Nova Zelândia e Angola

Grupo B – Nigéria, Hungria, Equador e Austrália

Grupo C – Coreia do Sul, Haiti, França e Chile

Grupo D – Estados Unidos, Senegal, Japão e Holanda

Grupo E – Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões

Grupo F – Ilhas Salomão, Itália, Paraguai e México

(Com Estadão Conteúdo)