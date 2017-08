Copa América Seleção Brasileira é derrotada por Porto Rico e perde chance de se garantir no Pan Time já estava eliminado da Copa América e agora perde a vaga no Pan

Porto-riquenho Rodriguez foi o grande nome do jogo, terminando como o cestinha, com 23 pontos Foto: Divulgação/Correio Braziliense

Depois de perder a chance de avançar à fase final da Copa América, a Seleção Brasileira de basquete teve mais uma decepção neste domingo. O Brasil enfrentou Porto Rico, pela última rodada do Grupo A, e foi derrotado por 89 a 80. O resultado adverso praticamente acabou com as chances de conquista de uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que serão realizados em Lima, no Peru.

O resultado fez com que o Brasil terminasse o Grupo A da Copa América na terceira colocação. Como somente as sete melhores equipes avançam ao Jogos Pan-Americanos, a Seleção Brasileira só avança à competição continental com uma improvável combinação de resultados nos Grupos B e C.

O Brasil fez um jogo equilibrado com Porto Rico a maior parte do tempo. Com poucos erros, a Seleção Brasileira manteve a distância pequena durante toda a primeira etapa e até conseguiu ir para o intervalo com uma margem pequena de diferença no placar, perdendo por apenas quatro pontos (35 a 31).



No segundo tempo, porém, Porto Rico, que já vinha dominando o garrafão, teve uma evolução em sua atuação e passou a dominar o jogo. Apesar do Brasil encostar no placar em alguns momentos, os adversários aproveitavam instantes de desatenção para abrir vantagem. Ao final do terceiro quarto, a vantagem da equipe porto-riquenha já era de oito pontos.



No início do quarto período, o Brasil voltou melhor e encurtou a vantagem adversário na partida em diversas oportunidades. No entanto, errava arremessos em momentos cruciais para buscar a virada do marcador. Nos segundos finais, a Seleção Brasileira perdeu o fôlego e viu Porto Rico aumentar a diferença, triunfando com tranquilidade pelo placar de 89 a 80.



Individualmente, o grande nome da partida foi o armador porto-riquenho Rodriguez, que terminou o jogo como cestinha, com 23 pontos. Já pelo lado do Brasil, novamente Léo Meindl foi o maior pontuador, com 17 tentos anotados.