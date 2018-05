Copa da Rússia Seleção Brasileira está em Londres para encarar Croácia "erão cinco dias de treinos no CT do Tottenham antes do embarque para Liverpool"

O técnico Tite no desembarque da Seleção Brasileiro na manhã desta segunda-feira em Londres Foto: Reprodução/CBF

A Seleção Brasileira já está em Londres para a segunda- feira (28) etapa de treinamentos antes da estreia na Copa do Mundo de 2018, contra a Suíça, dia 17 de junho, às 14 horas (MS), na cidade de Rostov on Don.

Depois de uma semana de treinamentos em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o grupo comandado pelo técnico Tite desembarcou nesta segunda-feira às 8h55 no horário da Inglaterra (3h55 no horário de Mato Grosso do Sul), no Aeroporto de Stansted, em Londres, com 20 dos 23 convocados, e do aeroporto seguiu direto para o CT do Tottenham.

Os três que faltam - Marcelo e Casimiro, do Real Madrid, e Firmino, do Liverpool -, jogaram no último sábado na final da Liga dos Campeões, e são aguardados na próxima quarta-feira. Já na tarde desta segunda-feira, os jogadores iniciarão a segunda fase de preparação no CT do Tottenham, às 17 horas (12h no horário sul-mato-grossense).

Serão cinco dias de treinos no CT do Tottenham antes do embarque para Liverpool, onde a Seleção enfrentará a Croácia no próximo domingo, dia 3 de junho. Na sequência, a delegação retorna para Londres para mais uma semana de trabalhos até a viagem para Viena, no dia 8 de junho, para encarar a Áustria, dia 10, no último teste antes da estreia na Copa do Mundo.

A Seleção desembarcou em Londres com três incertezas para o amistoso do próximo domingo. Neymar é quase certo que jogará, mas não os 90 minutos, o lateral Fagner e o atacante Douglas Costa são dúvidas.

Não é certeza se Neymar será titular ou entrará durante a partida, mas o amistoso com a Croácia marcará a volta do jogador aos gramados depois da lesão no quinto metatarso do pé direito, que o levou a ser operado no dia 3 de março.

O lateral Fagner vem de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida no dia 29 de abril, jogando pelo Corinthians diante do Atlético Mineiro, e ainda não voltou a treinar com bola.

Já Douglas Costa teve lesão semelhante à de Fagner, só que na coxa esquerda, e num grau menor. Ainda assim, é quem mais preocupa a comissão técnica.