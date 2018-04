Seleção brasileira feminina de futebol conquista copa américa no Chile.

A seleção feminina de futebol brasileira conquistou ontem domingo (22) seu sétimo título da Copa América, a competição já teve oito edições e acontece desde 1991. Além do título da copa américa a seleção garantiu a classificação para a olimpíada de Tóquio em 2020, o troféu foi levantado pela capitã Marta no Estádio La Portada, no Chile.

O Brasil iniciou a partida final contra a Colômbia já com a certeza do título, pois as únicas que poderiam alcançar a seleção eram as argentinas que perderam de goleada para o Chile, dando a certeza do título para as brasileiras.

Com o título e a vitória de 3 a 0 em cima das colombianas o brasil teve 100% de aproveitamento na copa américa, sofrendo apenas 2 gols durante todo o campeonato, foram 31 gols marcados, na partida de domingo foram 2 gols de Mônica (21) e um de formiga (8). A única edição que o brasil não levantou o troféu foi em 2006 quando as argentinas ganharam a competição sediada em casa e o Brasil foi vice-campeão.