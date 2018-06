Copa do Mundo Seleção Brasileira vence e garante liderança do Grupo E "Jogo na próxima segunda-feira em Samara"

Foto: Reprodução/ EBC

Brasil vence a Sérvia por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva. Com o resultado, a seleção brasileira fica em primeiro lugar no Grupo E. Na segunda-feira, a seleção brasileira enfrenta o México, às 11h (horário de Brasília). A Suíça também está classificada para as oitavas de final.

Com o resultado, o Brasil enfrenta agora o segundo colocado do grupo F, a seleção do México. Jogo na próxima segunda-feira em Samara. (Com EBC).