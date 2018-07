Copa do Mundo Seleção já está em Kazan para o jogo de amanhã "A seleção faz o último treino antes do jogo nesta quinta (5) às 11h30"

Neymar camisa 10 da seleção em sua chegada a Kazan. Foto: Divulgação/Assessoria

A Seleção Brasileira já está na cidade de Kazan, local do jogo de amanhã, sexta-feira (6), às 15h, contra a Bélgica. O vencedor passa para as semifinais da Copa do Mundo.

Os jogadores do Brasil foram recebidos por centenas de torcedores, que se espremiam nas grades de proteção, na chegada a Kazan. Na cidade russa, a delegação está hospedada no Mirage Hote.

Na chegada ao hotel, os atletas fizeram questão de acenar para os torcedores que, inclusive cantavam uma música em homenagem Neymar, o camisa dez da equipe brasileira.

A seleção faz o último treino antes do jogo nesta quinta (5) às 11h30 (horário de Brasília) no Estádio do Rubin Kazan. Antes do treino, daqui a pouco, às 9h45, o técnico Tite e o zagueiro Miranda, o capitão do time para a partida de desta sexta-feira (6), vão falar com os jornalistas.