Esporte Seleção "sapéca" Uruguai com goleada, firma classificação e visita aos Russos

Uma goleada de 4 a 1 no Uruguai, na noite dessa quinta-feira (23), em Montevidéu, o Brasil está com a classificação para a Copa do Mundo na Rússia, no ano que vem, encaminhada.

Isso porque, nas duas disputas anteriores de eliminatórias da Sul-Americana para os mundiais de futebol, o último país a se classificar somou 28 pontos.

O Brasil chegou aos 30 pontos ao quebrar a invencibilidade de sete anos e 28 jogos dos uruguaios no Estádio Centenário.