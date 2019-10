AMISTOSOS Sem Flamengo, Tite divulga convocação da seleção A expectativa estava sobre a convocação de jogadores do Flamengo, no entanto o próprio clube negro solicitou que não fossem chamados os jogadores

Tite, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para amistosos pré-Mundial, contra a Alemanha e Rússia, em coletiva realizada no Rio de Janeiro (RJ) Foto: Mauro Pimentel/AFP

Já foram anunciados hoje, sexta-feira (25), a lista de convocados da seleção brasileira para amistoso contra Argentina e Coreia do Sul, na Arábia Saudita, em 15 de 19 de novembro. O anúncio foi feito pelo técnico Tite, na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Em reta final de Brasileirão e Libertadores, o técnico optou por não levar atletas de clubes brasileiros, acabando por promover a estreia de jovens que atuam no futebol europeu, o caso de Rodrygo, do Real Madrid e Douglas Luiz, que joga no Aston Villa.

A expectativa estava sobre a convocação de jogadores do Flamengo, no entanto o próprio clube negro solicitou que não fossem chamados os jogadores, já que uma convocação dificultaria a preparação para a final da Libertadores contra o River Plate, que acontece em 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

À Seleção passa por uma fase ruim desde a conquista da Copa América. De lá pra cá, foi derrotado pelo Peru, empatou com a Colômbia, Senegal e Nigéria, sendo que, durante as quatro partidas fez quatro gol e levou cinco.

Até o momento, Tite já comandou a seleção em 46 partidas, com 33 vitórias, nove empates e três derrotas.

OS 23 CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Daniel Fuzato (Roma)

Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson (Betis)

Renan Lodi (Atlético de Madri)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Felipe (Atlético de Madri)

Eder Militão (Real Madrid)

Meias

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (Milan)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

Atacantes

David Neres (Ajax)

Roberto Firmino (Liverpool)

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison (Everton)

Rodrygo (Real Madrid)

Willian (Chelsea)

*Com informações da Veja.