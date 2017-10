Itaporã Sensei Kely conquistou o Bicampeonato Brasileiro de Judô Master

Foto: Divulgação

No último sábado (21), foi realizado pela Confederação Brasileira de Judô, o Campeonato Brasileiro de Veteranos e de Kata 2017, a competição aconteceu na cidade de Itapecerica da Serra – SP, e contou com a participação de mais de 600 atletas oriundos de 24 estados, prestigiaram ainda o evento os medalhistas olímpicos Rogério Sampaio ouro em Barcelona 1992 e Henrique Guimarães que conquistou a medalha de Bronze nos Jogo Olímpicos de Atlanta em 1996.

Mato Grosso do Sul se fez representar com uma delegação de 11 competidores veteranos e ainda os jovens atletas Gabriel Yada Garcia e João Victor Lamira, que de forma inédita representaram nosso Estado na competição de Kata, categoria Nague No Kata - Dangai, que competiram em condição de igualdade com duplas bem mais experientes.

Entre os atletas veteranos de Mato Grosso do Sul, o destaque ficou por conta das atletas Kely Yada Garcia categoria ligeiro -48kg F3 (Associação Yada de Judô de Itaporã), e Daniela Rodrigues na categoria -63 F2 (Judô Aliança de Campo Grande) campeãs em suas categorias, sendo suas medalhas de ouro as únicas conquistadas pela delegação de MS.

O judô de Itaporã está mais uma vez em festa com a conquista do Bi-campeonato Brasileiro pela Sensei Kely, que repetiu o ouro conquistado no ano de 2015, demonstrando que o esporte possui raízes sólidas em nossa cidade. O sensei Wisnton também competiu na categoria M4 – 90kg, teminando na 7ª colocação.

Na avalição da Sensei Kely a medalha de ouro vem reafirmar o ótimo ano do Judô da Associação Yada, que de forma inédita conquistou medalhas nos campeonatos Brasileiros finais sub 15 e sub 18, fez duas campeãs nos jogos escolares de nosso estado, bem como o vice campeonato brasileiro escolar da faixa etária de 12 a 14 anos conquistado em Curitiba pela atleta Silveni, havendo ainda possibilidade de nova conquista em âmbito nacional com a atleta Chrislayne na etapa nacional dos jogos escolares de 15 a 17 anos, que será acompanhada pelo Sensei Kely que foi convocada como técnica oficial do Judô feminino de MS em Brasília.

Destacou ainda a Sensei Kely a participação da dupla formada pelos atletas Gabriel e João Victor no Campeonato Brasileiro de Kata, onde pela primeira vez Mato Grosso do Sul se fez representar nesta disputa, na qual há um amplo domínio do Judô Paulista que participou com 17 das 18 duplas na categoria Nague No Kata, disputada pelos atletas de Itaporã.