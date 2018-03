SerÃ¡ velado na sede do AtlÃ©tico-MG e do Botafogo o corpo de Bebeto de Freitas

Luto no esporte Será velado na sede do Atlético-MG e do Botafogo o corpo de Bebeto de Freitas 'O enterro de Bebeto de Freitas está programado para quinta-feira'

Bebeto, o técnico da geração de prata do voleibol brasileiro Foto: Reprodução/Esporte Interativo O corpo de Bebeto de Freitas será velado na manhã desta quarta-feira em Belo Horizonte. O velório acontecerá na sede do Atlético-MG, no auditório Elias Kalil, no Bairro de Lourdes, das 8h às 11h. Em seguida o velório seguirá para o Rio de Janeiro, na sede do Botafogo, em General Severiano. O enterro de Bebeto de Freitas está programado para quinta-feira. A diretoria atleticana informou que o velório será aberto ao público para que os fãs possam se despedir do grande personagem da história do vôlei, mas fechado para a cobertura da imprensa. Bebeto de Freitas morreu aos 68 anos na tarde de terça-feira na Cidade do Galo. O diretor passou mal no CT, recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu.