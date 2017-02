Esporte MS Sete vai em busca de classificação inédita na Ilha do retiro pela CB

Um empate e depois lutar nos pênaltis são os objetivos do Sete de Dourados nesta quarta-feira na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil.

O time sul-mato-grossense já fez história em passar para próxima fase, claro que houve alteração no regulamento deste ano, já que não tem mais a segunda partida contra o River (PI), que teria a chance de devolver o placar caso fosse cono no ano passado.

Independente disso, o Sete de Dourados vai com cautela e mesmo contra a forte equipe do Sport e vai lutar pela classificação. O técnico Mauro Marino terá as forças de Binho e Ramom Baiano para segurar Diego Souza e Leandro Pereira, este último que ganhou a posição do badalado atacante André. Deste confronto que passar vai enfrentar Portuguesa (SP) ou Boavista (RJ). O Comercial já foi eliminado da competição pelo Joinville (SC).