Copa da Rússia Sexta marcada por 27 amistosos da Copa do Mundo 'A Copa do Mundo da Rússia será realizada de 14 de junho a 15 de julho'

Além do teste da seleção brasileira contra a Rússia às 13h, em Moscou, hoje, sexta-feira (23) traz outros 17 amistosos com clima de Copa do Mundo. No total são 27 das 32 seleções que estarão no Mundial em campo, incluindo o próprio Brasil.

Suíça, Sérvia e Costa Rica, equipes do Grupo E —o mesmo da seleção brasileira—, enfrentarão, respectivamente, Grécia, Marrocos e Escócia.

O dia também terá confrontos entre grandes seleções, como Alemanha e Espanha, Inglaterra e Holanda e Argentina e Itália.

Outros destaques da data repleta de amistosos são Portugal (Grupo B) e Egito (Grupo A), Uruguai (Grupo A) e República Tcheca e França (Grupo C) e Colômbia (Grupo H).

A Copa do Mundo da Rússia será realizada de 14 de junho a 15 de julho. O Brasil estreia ante a Suíça, no dia 17 de junho, em Rostov.

AMISTOSOS EM 23 DE MARÇO

8h45 Uruguai x *República Tcheca (China)

9h20 Japão x Mali* (Liége, Bélgica)

13h Rússia x Brasil (Moscou, Rússia)

Globo e SporTV

Com o goleiro Alisson como capitão e com Douglas Costa na vaga do lesionado Neymar, a seleção brasileira enfrenta a equipe anfitriã da Copa, em Moscou.

14h Noruega* x Austrália (Oslo, Noruega)

15h Senegal x Uzbequistão* (Casablanca, Marrocos)

15h Grécia* x Suíça (Thessaloniki, Grécia)

15h15 Tunísia x Irã (Radés, Tunísia)

15h30 Ucrânia* x Arábia Saudita (Sevilla, Espanha)

16h Polônia x Nigéria (Wroclaw, Polônia)

16h Portugal x Egito (Zurique, Suíça)

ESPN Extra

Integrante do Grupo B da Copa, a seleção do craque Cristiano Ronaldo, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, joga contra o Egito, que está no Grupo A, o mesmo da Rússia.

[Cristiano Ronaldo durante treino da seleção portuguesa de futebol]

Cristiano Ronaldo durante treino da seleção portuguesa de futebol – Francisco Leong/AFP

16h30 Sérvia x Marrocos (Turim, Itália)

16h45 Escócia* x Costa Rica (Glasgow, Escócia)

16h45 Argentina x *Itália (Manchester, Inglaterra)

SporTV e ESPN

A equipe liderada por Lionel Messi tem pela frente uma seleção que não estará no Mundial, a Itália. No entanto, isso não significa que os argentinos terão um jogo fácil contra a tetracampeã do mundo.

16h45 Alemanha x Espanha (Dusseldorf, Alemanha)

ESPN Brasil

Atual campeã do mundo, a Alemanha (Grupo F) joga contra a organizada seleção espanhola (Grupo B), vencedora do torneio em 2010, na África do Sul. O time alemão não contará com um de seus principais jogadores, o goleiro e capitão Manuel Neuer, que se recupera de duas fraturas em sequência no pé esquerdo. Sua presença no Mundial é incerta.

16h45 Holanda* x Inglaterra (Amsterdã, Holanda)

SporTV2 e ESPN+

Sem o artilheiro Harry Kane, machucado, a renovada seleção inglesa (Grupo G) vai a Amsterdã enfrentar a Holanda, que não conseguiu se classificar para o Mundial na Rússia.

17h França x Colômbia (Saint-Denis, França)

SporTV 3

Com Griezmann, Pogba e Dembele, os franceses (Grupo C) enfrentam a Colômbia (Grupo H) de Falcão Garcia e James Rodríguez.

21h30 Peru x Croácia (Miami, Estados Unidos) 23h México x Islândia (San Francisco, Estados Unidos)

*Não disputará a Copa do Mundo de 2018