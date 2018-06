Copa do Mundo de 2018 Shows musicais e Ronaldo abrem a Copa do Mundo de 2018 A principal atração musical será Robbie Williams

Foto: © REUTERS

A cerimônia abertura da Copa do Mundo de 2018 terá mudanças em relação às edições passadas do torneio. Ela acontece nesta quinta-feira (14), às 11h30 (horário de Brasília), apenas meia hora antes da partida inaugural, no Estádio Lujniki, em Moscou.

Nos Mundiais passados, era comum se dar um bom destaque às apresentações artísticas. Mas, dessa vez, a Fifa optou por encurtar a cerimônia e priorizar os shows musicais sob a apresentação de Ronaldo, bicampeão mundial com a seleção brasileira.

"A partida de abertura sempre é muito simbólica. É quando você percebe o grande momento pelo qual, jogador ou torcedor, espera há quatro anos e que finalmente chegou", comentou Ronaldo.

Antes do jogo de abertura, entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, o goleiro Casillas, campeão mundial com a seleção da Espanha em 2010, levará o troféu da Copa ao campo ao lado da modelo russa Natalia Vodianova.

A principal atração musical será Robbie Williams. O inglês, que é ex-vocalista da banda "Take That", vai se apresentar com aproximadamente 500 dançarinos.

"Estou muito feliz e empolgado por voltar à Rússia para uma apresentação histórica. Eu já fiz muita coisa na minha carreira, e participar da abertura de uma Copa do Mundo para 80 mil fãs de futebol e milhões em todo o mundo era um sonho de infância", comentou.

Outra artista confirmada na cerimônia é a soprano russa Aida Garifullina. Pelé também participaria da festa, mas teve de desistir da viagem por causa de problemas de saúde.

Logo após a cerimônia, terá início a partida entre Rússia e Arábia Saudita, às 12h, pelo Grupo A do torneio. O outro jogo dessa chave será disputado na sexta-feira (15), entre Uruguai e Egito.

Ao todo, a Copa do Mundo terá 64 partidas, sendo 32 válidas pela primeira fase. A final acontecerá no dia 15 de julho no estádio Lujniki, o mesmo em que será disputado o jogo inaugural. Com informações da Folhapress.