Esportes Sul-mato-grossenses são convocados pela Seleção Brasileira de Beach Tennis "Temos uma grande responsabilidade pela frente, vestir a camisa e representar muito bem o nosso país", dizo atleta

Dois atletas de Mato Grosso do Sul foram convocados pela Confederação Brasileira de Beach Tennis e vão integrar a Seleção Brasileira que vai disputar o Campeonato Pan-americano.

Líderes do ranking sul-mato-grossense, Eva Regina e Jailson Paz estão entre os destaques nacionais da modalidade. Além de Mato Grosso do Sul, a seleção é formada por atletas da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com a jornalista esportiva e atleta, Eva Regina, a convocação intensificou a rotina de treinos e até a alimentação mudou. “Ficamos muito felizes com a convocação, aumentamos os treinos e estamos sendo acompanhados, mesmo a distância, pela nutricionista da seleção Nathasha Barros”, revela Regina, que conheceu a modalidade em 2011, quando foram dadas as primeiras raquetadas na capital.

O atleta e treinador Jailson Paz conta que a convocação de sul-mato-grossenses para a Seleção deve incentivar ainda mais a prática da modalidade no estado e ao mesmo tempo, aumentar a responsabilidade. “Temos uma grande responsabilidade pela frente, vestir a camisa e representar muito bem o nosso país, estamos nos preparando e esperamos fazer ótimos jogos por lá” contou Paz.

O Pan-americano de Beach Tennis acontece em Santa Cruz Cabrália na Bahia entre os dias 2 e 5 de agosto. São sete categorias em disputa e atletas de vários países, entre eles Estados Unidos, México, Chile, Venezuela, Argentina, além do Brasil. A competição é organizada pela Brasil Super Sports, Confederação Brasileira de Beach Tennis /CBBT e International Federation of Beach Tennis IFBT.