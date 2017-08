Futebol Superando Messi, Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador da Europa

Cristiano Ronaldo faturou nesta quinta-feira (24) o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2016/17. O atacante do Real Madrid superou o argentino Messi, do Barcelona, e italiano Buffon, da Juventus. Essa foi a terceira vez que o astro português levou o troféu.

Na última temporada com o Real Madrid, CR7 conquistou a Champions e o Campeonato Espanhol.

“Estou feliz e honrado por ganhar esse troféu de novo. Tenho que agradecer aos meus companheiros, estou feliz por eles. Também agradeço à minha seleção. Sei que não conseguimos o troféu esse ano, mas eles me dão motivação para trabalhar duro. Estou muito feliz. Agradeço aos torcedores do Real Madrid e a todos que me ajudaram a ganhar esse troféu. Estou muito feliz”, disse Cristiano, durante a cerimônia que também sorteou os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.