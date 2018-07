#Luto Técnico campeão gaúcho morre dormindo aos 54 anos "Teve infarto fuminante nesta madrugada"

Foto: © Reprodução / Twitter

Morreu na madrugada de hoje, segunda-feira (23) o técnico Beto Campos, campeão gaúcho em 2017 com o Novo Hamburgo. O treinador tinha 54 anos de idade e sofreu um infarto enquanto dormia.

De acordo com o jornal “Zero Hora”, o velório acontecerá em Santa Cruz do Sul, onde Beto Campos morava. Já o sepultamento será realizado em São Borja, cidade natal do técnico.

Beto Campos trabalhou em equipes como Pelotas, São José, Passo Fundo e Caxias, mas foi no Novo Hamburgo que ele se destacou, quando no ano passado conquistou o título do Gauchão, vencendo o Grêmio na semi e o Internacional na final.