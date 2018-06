'Definidos Campeões' Termina em Três Lagoas 3ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense beach tennis "A competição reuniu 50 atletas na Lagoa maior em Três Lagoas"

Terminou neste domingo, 17/06/18, a terceira etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. A competição reuniu 50 atletas na Lagoa maior em Três Lagoas, a 330 km da capital.

A categoria iniciante foi a que reuniu o maior número de atletas inscritos e teve pódio de Três Lagoas no masculino com Tiago Lima e Luiz Felipe Quijadas em primeiro, Carlos Henrique e Robson Macedo em segundo. Na dupla feminina o título ficou com as campo-grandenses Bruna Ricardes e Thamyli Rodrigues que venceram na final a dupla de Três Lagoas formada pelas atletas Marcela Nishi e Jaqueline Malpica. Na dupla mista, subiu ao local mais alto do pódio Jaqueline Malpica e Tiago Lima com Bruna Ricardes e Murilo Luna em segundo.

Na categoria intermediária, o título ficou com Juliana Cardoso e Stéphane Tarachuck , e em segundo Giovana Gonzales e Karyne Ortiz, as quatro atletas da capital. Na dupla masculina o pódio foi de atletas locais com Felipe e João Pedro Nishi em primeiro e Marcus Vinicius e Fernando Ferreira em segundo. Marcus Vinicius faturou a dupla mista ao lado de Juliana Mariano com Karyne Ortiz e Felipe Nishi em segundo.

Foto: Divulgação

Na categoria principal, vitória de Jailson Paz e Matheus Santana, com Allan Vinicius e Rodrigo Portilho em segundo, na dupla feminina Luzélia Oliveira e Delaine Generoso em primeiro e Camila Ortiz e Nayara Aguillera em segundo. Já o título na dupla mista ficou com Eva Regina e Jailson Paz, com Delaine Generoso e Rodrigo Portilho em segundo.

O Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis é realizado há seis anos pela Federação de Beach Tennis do estado que tem levado a modalidade a diferentes municípios, atraindo ainda mais praticantes. De acordo com o diretor, Marcus Vinicius Venturelli, este foi o segundo ano consecutivo da etapa Três Lagoas e o nível técnico tem sido cada vez maior. “Tivemos a etapa 2017 com um grande número de atletas, o que nos garantiu a etapa esse ano e para 2019 já temos a etapa Três Lagoas confirmada no nosso calendário”, revela Marcus Vinicius.

A competição teve apoio da prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer e da Liga de Beach Tennis de Campo Grande. A próxima etapa do estadual de beach tennis acontece em Aquidauana no mês de agosto, junto com o Festival de Esportes de Praia.