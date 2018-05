Esportes Thiago Monteiro faz boas partidas, mas acaba eliminado do Aberto da Tailândia "Brasileiro bate chinês em seu jogo de estreia, mas acaba superado por atleta japonês em partida bem apertada"

Único representante brasileiro na competição, Thiago Monteiro deu adeus nessa sexta-feira (18), ao Aberto da Tailândia, torneio nível challenge do Circuito Mundial. O experiente atleta, que era um dos cabeças chave do torneio e já começou sua participação diretamente na fase eliminatória, chegou até a fase 2, que envolveu os 32 melhores colocados do globo.

Monteiro foi muito bem em sua partida de estreia. Firme nos pontos decisivos das parciais finais, bateu o chinês Lai Jiaxin por 4 sets a 1 (11/9, 3/11, 12/10, 11/8 e 11/9).

Seu adversário seguinte foi o japonês Jin Takuya, número 230 do ranking mundial. Thiago viu o rival vencer os três primeiros sets e, mesmo assim, não se rendeu. Venceu os dois seguintes, mas foi superado na sexta parcial e viu o fim de sua participação na derrota por 4 a 2 (8/11, 6/11, 7/11, 11/9, 11/7 e 8/11).

O brasileiro, atual 128º do ranking mundial, fez uma breve análise de sua participação:

"Foram dois bons jogos contra adversários bons, ambos decididos nos detalhes. Como eu havia dito antes do torneio começar, os asiáticos são muito bons e não dava para esperar jogos fáceis".

A próxima competição de Thiago Monteiro será na América do Sul. Ele integrará a Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos, em Cochambamba, na Bolívia.

Pelo mundo

O próximo torneio do Circuito Mundial é dos mais fortes: o Aberto da China, que começa no próximo dia 31, na cidade de Shenzhen. Nesta competição, o Brasil será representado por seu atleta melhor ranqueado, Hugo Calderano, 11º do mundo. Ele terá o desafio de encarar todos os craques do país-sede.

No nível challenge, a próxima competição será o Aberto da Coreia do Norte, na capital Pyongyang, entre os dias 13 e 17 de junho.

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa conta com recursos da Lei Agnelo/Piva (Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro) - Lei de Incentivo Fiscal e Governo Federal - Ministério do Esporte.