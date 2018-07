16ª Campeonato Brasileiro Timão e Flamengo goleiam adversários e São Paulo encosta "Nesta segunda-feira (30), para fechar a 16ª rodada, ainda se enfrentam, no Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro"

Foto: © Ueslei Marcelino/Reuters

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro desse domingo (29) foi de grandes emoções. A bola rolou em oito estádios brasileiros. Abrindo os trabalhos, o Vasco recebeu o Corinthians no Mané Garrincha e levou uma goleada de 4 a 1. O time carioca está com 19 pontos na 12º colocação. O timão um pouco mais acima no 7º lugar, somando 25 pontos. Nesta segunda-feira (30), ainda se enfrentam, no Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro.

Mesmo sem a chegada de Felipão, o Palmeiras mandou ver em casa e derrotou o Paraná por 3 a 0. Bruno Henrique foi o destaque do jogo ao marcar duas vezes. Para fechar o placar, Lucas Lima saiu do banco para fechar o placar. Colado ao G-4, o alviverde tem 26 pontos, em 6º lugar na tabela. o time paranaense continua na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com 13 pontos.

O São Paulo foi superior ao Cruzeiro, nesse domingo. Derrotou a Raposa por 2 a 0 com gols de Diego Souza, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Everton, aos 31 minutos da segunda etapa. O tricolor chegou aos 32 pontos, a dois do líder Flamengo. O clube mineiro, por sua vez, com duas derrotas seguidas, parou nos 24 pontos, mas perto dos primeiros colocados.

A goleada sofrida pelo Vitória diante do Atlético-PR, por 4 a 0, na Arena da Baixada, terminou na demissão do técnico Vagner Mancini, ainda nos vestiário do rubro-negro baiano. O líder Flamengo por pouco não iguala o placar contra o Sport. Venceu o rubro-negro pernambucano por 4 a 1, no Maracanã. Com gols de Réver, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro e Uribe, o Fla segue na elite do Brasileirão com 34 pontos no topo da tabela. O Sport desceu para a 13ª colocação e segue com 19 pontos.

No Beira-Rio, o Inter dominou o Botafogo e voltou a vencer no Brasileiro. William Pottker marcou duas vezes, e Leandro Damião completou o placar da partida válida pela 16ª rodada. A Chapecoense e o Grêmio ficaram no tudo igual, 1 a 1, na Arena Condá. A Chape tem 17 pontos e o time gaúcho dez a mais, na 4ª colocação. O Santos perdeu em casa por 1 a 0 contra o América-MG. O alvi-negro luta para não entraer no Z-4, com 16 pontos. Já o time mineiro aparece com 20 pontos, em 10º lugar.

Fonte: Notícias ao Minuto. [Clique aqui e lei a matéria orginal].