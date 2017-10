Esporte Time UFGD representa o MS nos Jogos Universitários Brasileiros

Foto: Divulgação

Representando o estado do Mato Grosso do Sul, o Time UFGD está participando dos Jogos Universitários Brasileiros - JUBs em cinco modalidades: Basquete 3x3, Tênis de Mesa, Natação, Judô e Xadrez.. Os Jogos é o mais importante evento esportivo universitário do país.



Na sexta-feira pela manhã, a equipe de Basquete 3x3, com os alunos Ícaro, Helton, Erik e Felipe, venceu a primeira partida do seu grupo contra o Estado do Pará pelo placar de 19 a 10. No Judô, o atleta Evandro da Educação Física chegou até as semifinais na categoria pesado. Na natação, o acadêmico da Engenharia Mecânica Pedro Henrique venceu as duas baterias na fase de classificação nos 100 metros e nos 200 metros no nado borboleta.



Os jogos continuam na fase de esportes individuais até domingo, quando o Time UFGD completa a sua participação nos jogos.