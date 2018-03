Tite convoca Ismaily de Ivinhema Ã  SeleÃ§Ã£o Brasileira de Futebol

'Lateral esquerda' Tite convoca Ismaily de Ivinhema à Seleção Brasileira de Futebol "O técnico Tite chamou o atleta do Shakhtar para cobrir a vaga deixada por Alex Sandro"

Foto: Reprodução

Nascido no dia 11 de janeiro de 1990 no interior de Mato Grosso do Sul, em Ivinhema, a cerca de 288 quilômetros de Campo Grande. Começou nos gramados em 2008 como atacante pelo clube que leva o nome da cidade-natal, sagrando-se campeão na temporada de estreia com 11 gols. Depois de uma longa carreira na Europa e com o passar dos anos, a posição mudou e hoje, o Sul-Mato-grossense Ismaily Gonçalves é o mais novo lateral da Seleção Brasileira de Futebol.

Atualmente o jogador de MS atua na lateral esquerda do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. O técnico Tite chamou o atleta do Shakhtar para cobrir a vaga deixada por Alex Sandro. O lateral da Juventus que já havia sido chamado devido ao corte de Filipe Luis, também se lesionou, sentindo uma lesão muscular na coxa direita.

O professor Canarinho lamentou as baixas de jogadores da mesma posição ao anunciar o novo convocado. “Temos Alex Sandro, Filipe Luís, Marcelo… Três que jogam muito. Dói deixar o Alex Sandro fora ou deixar o Ismaily, que está jogando muito e a gente acompanhou no Shakhtar jogando muito”.

Ismaily já estava no radar de Tite, que citou o jogador na última convocação. Há quase uma década no exterior, Ismaily está fora do radar da maioria dos torcedores. Mas não do técnico da seleção. Em fevereiro, os auxiliares Fernando Lázaro e Matheus Bachi observaram de perto seu desempenho em um treino do Shakhtar, no dia 20, e na partida de ida contra a Roma, no dia 21.

O talento pantaneiro disse em entrevista para a UEFA que é um ala de ofício, sempre auxiliando nos ataques e resguardando a área defensiva. Vale lembrar que ele já foi atacante. “Sou um defensor, mas gosto de subir, de participar dos ataques do meu time”.

Que o Ismaily de Ivinhema tenha sorte e sucesso representando MS na Seleção Brasileira.