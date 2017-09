Futebol Tite convoca Seleção Brasileira para as eliminatórias contra Bolívia e Chile

Tite após divulgar a lista dos 24 jogadores falou da convocação do volante Arthur, do Grêmio, e do atacante Diego Tardelli, do Shandong Luneng Foto: CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, divulgou na sexta-feira (15), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, a Seleção Brasileira que vai disputar os dois últimos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa, que será realizada na Rússia em 2018. O treinador anunciou a lista de 24 jogadores selecionados para enfrentar a Bolívia no dia 5 de outubro, em La Paz, e o Chile, no 10 de outubro, no Estádio Allianz Parque.

Após divulgar a lista dos convocados, Tite comentou as novidades da lista de atletas. Entre elas, o volante Arthur, do Grêmio, e o atacante Diego Tardelli, do Shandong Luneng.

“Quando fui assistir ao jogo (entre Grêmio e Botafogo), quis ver a atmosfera da competição. É um garoto jogando com uma naturalidade, fora de casa, com nível de concentração muito alto. Não posso fechar portas para um atleta num setor onde ele é importante, mesmo sendo jovem. Não sei se daqui a nove meses ele terá uma confirmação. Sempre faço a comparação com o Gabriel Jesus, que também surgiu cedo”, disse Tite sobre as qualidades do jogador Arthur.

O técnico também explicou a escolha por Diego Tardelli, que tem experiência na Seleção Brasileira.

“Diego Tardelli tem uma história na Seleção muito boa. Enfrentei ele no Atlético-MG, era um terror para jogar contra. Números extremamente expressivos. Nos últimos quatro meses, foram 11 gols em 13 jogos. Ele Joga como centroavantede,” disse.

Confira os nomes dos convocados:

Goleiros

Alisson - Roma (Itália)

Cássio - Corinthians (Brasil)

Ederson - Manchester City (Inglaterra)

Defensores

Dani Alves - PSG (França)

Danilo - Manchester City (Inglaterra)

Filipe Luís - Atlético de Madrid (Espanha)

Jemerson - Monaco (França)

Marcelo - Real Madrid (Espanha)

Marquinhos - PSG (França)

Miranda - Inter de Milão (Itália)

Thiago Silva - PSG (França)

Meio-campistas

Arthur - Grêmio (Brasil)

Casemiro - Real Madrid (Espanha)

Diego - Flamengo (Brasil)

Fernandinho - Manchester City (Inglaterra)

Fred - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Paulinho - Barcelona (Espanha)

Philippe Coutinho - Liverpool (Inglaterra)

Renato Augusto - Beijing Guoan (China)

Willian - Chelsea (Inglaterra)

Atacantes

Diego Tardelli - Shandong Luneng (China)

Firmino - Liverpool (Inglaterra)

Gabriel Jesus - Manchester City (Inglaterra)

Neymar Jr. - PSG (França)