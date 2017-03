Torneio de Beach Tennis sÃ³ para mulheres acontece neste sÃ¡bado

Esporte Torneio de Beach Tennis só para mulheres acontece neste sábado

Foto: Divulgação

Em comemoração ao mês da mulher acontece neste sábado (25), o 1º Encontro das Tops do Beach Tennis. A competição reúne oito duplas femininas na disputa pelo título, mas o objetivo maior não é a competitividade, e sim a comemoração e a confraternização entre atletas.

De acordo com Aline D’Ávila, uma das organizadoras, a ideia surgiu de uma conversa entre amigas sobre um torneio só para as mulheres. “O bacana foi que quando tivemos a ideia, rapidinho já fechamos as oito duplas para a disputa e como a procura foi grande, já pensamos em aumentar esse número para as próximas edições” revela Aline.

Entre as participantes estão atletas em destaque nacional como Raissa Caroline, Eva Regina, Sarah Passarinho, Maria Bruzarosco e Ana Picolini e atletas que conheceram o beach tennis há pouco tempo como Kelly Pereira, que ressaltou a importância da confraternização entre atletas, que tem em comum o amor pela modalidade. “Para mim, foi amor à primeira vista e esse será o primeiro de muitos encontros, o esporte esta crescendo muito e além do alto rendimento, ele nos dá a opção da prática por lazer e bem estar”, revela Kelly.

O encontro das mulheres do beach tennis já é realizado em outras cidades, como no Guarujá, que esse mês, em sua terceira edição, reuniu mais de 200 participantes. Em Campo Grande, o evento, que conta com o apoio da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul e MB Beach Tennis, acontece neste sábado, a partir das 14h no Point Bertioga, no Jardim Ypiranga.