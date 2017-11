Esporte Torneio profissional de futevôlei reunirá campeões nacionais na Capital "Está com inscrições abertas"

Foto: A dupla paraguaia Esteban e Fernando Lugo, o Choreì, surpreendeu ao vencer o Mundial disputado na Praia de Ipanema em 2016

O futevôlei, um dos esportes mais praticados nas praias do Brasil, e cada vez mais presente também onde não há praia, reunirá atletas brasileiros, paraguaios e argentinos nos dias 2 e 3 de dezembro na quadra de areia da AABB (Associação Atlético Banco do Brasil), em Campo Grande.

É o Torneio Internacional de Futevôlei que será disputado nas categorias Iniciantes, Open, Profissional 2x2 e Seleções 4x4. Segundo a organização, a competição terá a participação de alguns dos melhores jogadores do mundo, acostumados a disputar etapas do mundial e a competir em alto nível na modalidade.

No ano de 2016, o Paraguai surpreendeu o Brasil ao vencer a etapa do mundial realizada na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, justamente onde nasceu o futevôlei, com a dupla formada por Esteban e Fernando Lugo, o Choreì. Na final, eles bateram os brasileiros Águia e Tatá por 2 a 0 (parciais de 18x8 e 21x20). Em Campo Grande, em dezembro, Victor, campeão mundial também em uma etapa no Rio de Janeiro em 2011, pela categoria Seleções 4x4, vai substituir Choreì como parceiro de Esteban.

Mix de futebol e voleibol

Lançado há cerca de 50 anos nas areias de Copacabana, no Rio, o futevôlei é um esporte que mistura vôlei e futebol. É um voleibol em que os jogadores podem usar qualquer parte do corpo, exceto os braços e as mãos, um jeito de jogar futebol onde a bola tem que passar por sobre a rede e o malabarismo dos jogadores habilidosos faz parte da regra.

Serviço

Conforme os organizadores, o Torneio Internacional de Futevôlei já está com as inscrições abertas para iniciantes e profissionais. Informações pelos telefones 67 99150 1056 (Gilson) e 19 98301 0239 (Rubinho).