Esporte Três de MS faturam troféus em torneio da Liga nacional de Beach Tennis

Foto: Divulgação

Terminou neste domingo, 23/04/17, a 3ª Copa Smash, válida pela sétima etapa da Liga Nacional de Beach Tennis. A competição reuniu 270 atletas nas areis da Praia do Flamengo no Rio de Janeiro.

Dois sul-mato-grossenses faturaram três troféus. Número 1 do ranking estadual, Jailson Paz subiu ao local mais alto do pódio ao lado do carioca Alessandro Esteves na categoria máster 40+. Eva Regina faturou a dupla mista A ao lado do atleta Jhonny Braga do Rio de Janeiro. Eles venceram na final, os gaúchos Roberta Pletsch e Gonçalo Falcão.

O terceiro troféu sul-mato-grossense saiu na dupla feminina A, onde Eva Regina foi vice campeã ao lado da carioca Ana Moreira. Elas foram derrotadas na final pelas também cariocas Denise Costa e Yerca Martins.

O próximo desafio dos sul-mato-grossenses será a segunda etapa do circuito estadual que acontece no próximo fim de semana em Três Lagoas, a 320 km da capital e a Copa Rio que começa no dia 5 de maio em Niterói.