Três já estão na semifinal a espera do resultado entre Bahia e Palmeiras

Foto: Reprodução/ EBC

A Copa do Brasil já tem três de seus quatro semifinalistas para decidir, em dois jogos, quem disputará o título da edição de 2018, cujo campeão terá vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores de 2019.

Falta apenas uma partida, que será realizada nesta quinta-feira (16) entre Bahia e Palmeiras, para apontar o quarto semifinalista.

Nos jogos dessa quarta-feira (15), entre Flamengo e Grêmio, Cruzeiro e Santos e Chapecoense e Corinthians, saíram vitoriosos e estão classificados para as semifinais Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.

Os resultados foram: no Maracanã, Flamengo 1 a 0 Grêmio; no Mineirão, Cruzeiro 1 a 3 Santos, no tempo normal e nos pênaltis, Cruzeiro 3 a 0 Santos, com o goleiro Fábio defendendo três cobranças do Santos e, em Chapecó, Chapecoense 0 a 1 Corinthians.

Cruzeiro e Corinthians jogaram com a vantagem do empate, por terem vencido as partidas de ida, em São Paulo e em Santos, respectivamente, por 1 a 0.

Já Grêmio e Flamengo duelaram no Maracanã, em igualdade de condições, por terem empatado em 1 a 1 na primeira partida, em Porto Alegre, mesma situação de Bahia e Palmeiras, que empataram por 0 a 0 em Salvador e se enfrentam desta vez em São Paulo.



Pela Copa Sul-Americana, três equipes brasileiras decidem sua sorte nesta quinta-feira, em jogos de volta da segunda fase: Botafogo e São Paulo, derrotados por Nacional do Uruguai por 2 a 1 e Colón da Argentina, por 1 a 0, respectivamente, têm que vencer para continuar na competição.



O Botafogo joga em casa, mas o São Paulo atua no campo adversário, na Argentina. Já o Fluminense, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Maracanã, reencontra o Defensor, em Montevidéu, podendo ficar com a vaga se empatar ou até perder por 1 a 0.

Fonte: EBC. [Clique aqui para ler a matéria original].