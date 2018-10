Série B Três partidas agitam a noite de sexta da Série B

O Campeonato Brasileiro Série B chega a sua 32ª rodada e, consequentemente, em sua fase de definições. Faltando sete rodadas para o fim da competição, começam a ser estabelecidos os primeiros promovidos para a Série A e quais descerão para a Série C.

E um duelo que interessa as duas pontas da tabela acontece nesta sexta-feira (19), no Estádio Rei Pelé, entre CRB e Goiás, às 18h15 (MS). O time alagoano é o 17º colocado e o Esmeraldino é o vice-líder do campeonato.

Para o Galo, a partida em casa contra uma equipe que briga pelo título é a chance de voltar a vencer e dar moral para fugir do rebaixamento nas últimas rodadas. O CRB já não vence há sete jogos e é o primeiro time na zona de rebaixamento com 32 pontos - mesmo número que o Sampaio Corrêa, que está uma posição acima. Um ponto animador para o torcedor alvirrubro é que das sete vitórias da equipe nesta Série B, cinco delas foram como mandante, incluindo uma contra o líder Fortaleza.

Em situação completamente oposta, o Goiás entra em campo nesta noite podendo ficar apenas um ponto atrás da liderança. Além disso, um triunfo diante do CRB deixaria o time com oito pontos a mais que o quinto colocado. O Esmeraldino já soma cinco rodadas sem perder e vem embalado por uma vitória por 5 a 3 fora de casa contra o Juventude. Além disso, o time do técnico Ney Franco é o melhor visitante do campeonato, com oito vitórias e 55,5% de aproveitamento. O treinador, no entanto, pregou cautela nessa reta final e reiterou que o primeiro objetivo é o acesso.

Ainda nesta sexta-feira (19), outras duas partidas acontecem entre times do meio da tabela. No Estádio Walter Ribeiro, às 19h15 (MS), o São Bento recebe o Criciúma. As equipes estão na 14ª e 13ª posição, respectivamente, e buscam acabar de vez com qualquer risco de rebaixamento. O Azulão tem sete pontos a mais que o CRB e o Tigre tem oito.

No Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Figueirense se enfrentam às 20h15 (MS). Os dois alvinegros também estão próximos na classificação. A Macaca está na 10ª posição e o Figueira é o 11º colocado.