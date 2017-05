Taça Libertadores Urubu vence com jogaço e Porco amarga derrota contra bolivianos

Rodinei foi quem abriu o placar para o Flamengo hoje na disputa Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Rubro Negro entrou com um belo futebol no segundo tempo e levou a melhor, porém o Porco não teve um bom desempenho fora de casa e sucumbiu na 5ª rodada da Taça Libertadores, nesta quarta-feira (03). No jogo lá no Maracanã o Flamengo bateu o Universidad Católica por 3 a 1. Mas a partida só foi sair do 0 a 0 no segundo tempo, depois que o lateral Rodinei abriu para o Flamengo.

O Universidad reagiu aos 22 minutos quando Santiago Silva tentou deixar tudo igual. Mas parece que a vontade de Santiago de deixar tudo igual, irritou e despertou os craques do Fla, pois em seguida Paulo Guerreiro e Trauco ampliaram para o Flamengo. Com a vitória, o Flamengo chega a nove pontos no grupo 4 e se mantém na liderança.

Agora o Palmeiras, esse perdeu por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, na Bolívia pela primeira rodada da Taça Libertadores, começou nada bem. Apesar de ainda manter a liderança do grupo 5 do torneio internacional o verdão perdeu a oportunidade de antecipar a classificação para as oitavas de final.

Omar Morales abriu o placar na disputa marcando o primeiro para o time boliviano mas só aos 35 minutos de partida Cristhian marcou mais um. No segundo tempo o Palmeiras reagiu depois que Guerra mandou para o gol após Dudu perder a bola na cobrança de falta.

Jorge Wilstermann garantiu a superioridade depois que o meio-campista Cardozo marcou o terceiro. Por último, Keno cruza da esquerda e Cabezas mandou de cabeça para marcar o gol contra o time boliviano.

Placar final 3 para o Wilstermann e 2 para o verdão.

O Palmeiras continua precisando de apenas mais um ponto para avançar. Ele encerra a fase de grupos da Libertadores no dia 24 de maio, contra o Atlético Tucumán, em São Paulo.