Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

Foto: © Sergio Perez/Reuters A fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim nessa quinta-feira (28) com os jogos dos Grupos G e H. Agora, as 16 seleções que conseguiram ser superiores se preparam para enfrentar os próximos adversários nas oitavas de final, que começam neste sábado (30). Dos times que avançaram para a etapa seguinte, apenas o Brasil esteve presente nesta fase em todas as edições da Copa, com nove participações.Confira abaixo os duelos das oitavas: 30 de junho França x Argentina, às 11h Uruguai x Portugal, às 15h 1º de julho Espanha x Rússia, às 11h Croácia x Dinamarca, às 15h 2 de julho Brasil x México, às 11h Bélgica x Japão, às 15h 3 de julho Suécia x Suíça, às 11h Colômbia x Inglaterra, às 15h