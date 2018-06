Copa do Mundo VÍDEO: Brasil vence por 2 a 0 e Tite leva internet ao delírio com tombo cômico "Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0, e o primeiro gol, de Phillpe Coutinho"

O alívio e euforia após primeiro gol da seleção brasileira foi tão grande que, ao comemorar, o técnico Tite tomou uma trombada do goleiro reserva Ederson e beijou o gramado. A cena pitoresca foi tão cômica que internautas não perdoaram.

Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0, e o primeiro gol, de Phillpe Coutinho, aos 45 minutos do segundo tempo, deu um sopro de alívio na seleção e na torcida brasileira, que se vinham no drama de chegar ao segundo empate na Copa, resultado que complicaria e muito a vida da seleção no decorrer do mundial. O segundo vei nos acréscimos, marcados pelo camisa 10 Neymar, que vem sendo criticado durante o Mundial.

O próximo confronto da seleção é contra a Sérvia na próxima quarta (27), às 15h.