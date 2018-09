'Homofobia' VÍDEO: torcida do Atlético canta letra homofóbica citando Bolsonaro "O CAM lamenta profundamente as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores", o Clube em nota

Foto: Reprodução

Parte da torcida do Atlético-MG cantou uma música homofóbica, citando o candidato à Presidência Jair Bolsonaro, no clássico contra o Cruzeiro neste domingo (16), no Mineirão.

"Ô cruzeirense, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado", diziam os torcedores.

O Atlético-MG decidiu se pronunciar sobre o assunto e divulgou uma nota em repúdio por meio do Twitter.

"O CAM lamenta profundamente as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores, no jogo deste domingo, no Mineirão. Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito ou de incitação à violência. A maior torcida de Minas é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros, não cabendo qualquer tipo de discriminação. Isso não faz parte da nossa gloriosa história! #TimeDeTodos".

Veja a lamentável letra cantada pela torcida: