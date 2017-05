165 milhões Vinicius Júnior, a segunda maior venda do futebol brasileiro Os segredos da negociação do jogador do Flamengo, de 16 anos de idade, para o Real Madrid por exorbitantes 45 milhões de euros

Como um jogador de apenas 16 anos e que acumula somente 21 minutos de futebol como profissional conseguiu uma transferência para o Real Madrid pelo equivalente a 165 milhões de reais – ou uma vez e meia a multa que Joesley Batista terá de pagar ao Ministério Público depois de sua carnificina? Vinicius Júnior, atacante revelação do Flamengo, ganhou as manchetes do mundo inteiro depois de que sua negociação com clube espanhol se tornou a segunda negociação mais cara de um jogador brasileiro para a Europa. Vinicius fica atrás apenas de Neymar, negociado (até onde se sabe) por 88,2 milhões de euros com Barcelona.

A reportagem publicada em VEJA desta semana traz os bastidores do negócio milionário, explica as condições do contrato do jogador com o novo clube: os termos acordados preveem que Vinicius possa atuar pelo Flamengo até o julho de 2019, antes de partir de vez rumo à Espanha.