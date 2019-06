CHAMAMENTO 1 mil aprovados à educação infantil são convocados pela Prefeitura Convocados devem comparecer a Semed dias 24 e 25 e junho

Foto: Reprodução

Cerca de 1 mil assistentes de educação infantil estão sendo convocados nessa quarta-feira (19), pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Os assistentes devem exercer na área da educação infantil na Secretaria Municipal de Educação (Semed), segundo publicação no Diário Oficial do município. Os nomes dos novos profissionais estão publicados a partir da página 3.

O edital ao concurso foi publicado em outubro de 2018. Esses servidores, devem subistituir antigos. A carga horária dos profissionais é de 40 horas semanais e o salário mensal está fixado em R$ 1, 2 mil.

Os candidatos devem entregar na segunda-feira, 24 de junho, às 8h e na terça-feira (25), às 14h: declaração de não acúmulo de cargo, declaração de ficha limpa, ficha de dados pessoas, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante do PIS/PASEP, título de eleitor, comprovante de residência, uma foto 3×4 e outros que podem ser conferidos no edital. O local para entrega dos documentos é no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na rua Onicieto Severo Monteiro, 460.

Para conferir todos os nomes e verificar maiores detalhes sobre a convocação, o edital está publicado na edição desta quarta-feira.