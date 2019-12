Saúde 10 maiores descobertas médicas de 2019: câncer, Alzheimer e visão

Tratamentos contra o câncer, contra o Alzheimer, para restaurar os dentes, a visão e a audição do ser humano. Sim, 2019 foi um ano cheio de descobertas médicas.

Apesar de algumas dessas criações estarem em estágios de pesquisa diferentes, cada estudo notável significa um marco no tratamento de problemas mais debilitantes da humanidade.

Veja abaixo o balanço das principais descobertas do ano que termina. Clique nos links para ver os detalhes.

10 – Alzheimer: cientistas diminuem inflamação no cérebro e revertem demência

Em vez de atacar as proteínas invasoras típicas associadas à demência, os cientistas conseguiram no início deste mês – pela primeira vez – reverter a demência em ratos com um medicamento que reduz a inflamação.

Até agora, a maioria dos tratamentos contra demência tem como alvo as placas amilóides encontradas em pessoas com doença de Alzheimer. No entanto, experimentos realizados na Universidade da Califórnia, Berkeley, sugerem que o direcionamento da inflamação no cérebro pode impedi-lo.

9 – Brócolis tem molécula que bloqueia tumores cancerígenos: estudo

Se você ainda não tinha motivos para comer brócolis, este estudo publicado em maio diz que o ele contém um ingrediente incrível que pode ser o “calcanhar de Aquiles” do câncer.

O brócolis faz parte da família de vegetais crucíferos, que inclui couve-flor, couve, couve e couve de Bruxelas – e, embora muitas pessoas não gostem do sabor, esses vegetais contêm uma molécula pequena, mas poderosa, que desativa o gene responsável pelo crescimento de tumores cancerígenos, conhecido como WWP1.

8 – Cegos têm a visão restaurada graças a células-tronco de doadores de órgãos falecidos

Milhões de pessoas cegas poderiam ter sua visão restaurada usando células-tronco retiradas dos olhos de doadores não-vivos, de acordo com uma pesquisa escocesa publicada em março.

Graças ao transplante de tecido pioneiro, oito pacientes com uma condição comum que destrói a visão tiveram a área afetada reparada – e dois pacientes foram capazes de ler novamente depois de uma degeneração macular grave.

7 – Sucesso do tratamento de Parkinson: implante espinhal

Em abril, pesquisadores canadenses desenvolveram um novo tratamento para pacientes com doença de Parkinson com mobilidade reduzida.

Cientistas da Western University, em Ontário, publicaram os resultados de um estudo piloto no qual usaram implantes espinhais para melhorar a função motora em vários pacientes com Parkinson avançado.

Antes do estudo, os pacientes mal conseguiam ficar sozinhos em pé sem cair, ou dependiam inteiramente das cadeiras de rodas para mobilidade. Depois de obter o implante espinhal, no entanto, os pacientes agora são capazes de caminhar sem assistência pela primeira vez em anos.

6 – Bactérias intestinais podem aliviar a ansiedade, afirma nova pesquisa

De acordo com um relatório de maio, as pessoas que apresentam sintomas de ansiedade podem melhorar regulando os microrganismos no intestino com alimentos e suplementos probióticos e não probióticos.

Os sintomas de ansiedade são comuns em pessoas com doenças mentais e uma variedade de distúrbios físicos, especialmente em distúrbios relacionados ao estresse.

As pesquisas indicam que a microbiota intestinal – os trilhões de microrganismos no intestino que desempenham funções importantes no sistema imunológico e no metabolismo, com mediadores inflamatórios, nutrientes e vitaminas essenciais – pode ajudar a regular a função cerebral através de algo chamado “eixo intestinal-cérebro”.

5 – Proteínas podem restaurar a audição danificada e a surdez irreversível

Em agosto, pesquisadores da Johns Hopkins Medicine anunciaram que podem ter encontrado a chave para restaurar a audição em pessoas com surdez irreversível.

Usando ferramentas genéticas em camundongos, pesquisadores da Johns Hopkins Medicine dizem que identificaram um par de proteínas que controlam com precisão quando as células de detecção de som, conhecidas como células ciliadas, nascem no ouvido interno dos mamíferos.

“Os cientistas há muito tempo procuram os sinais moleculares que desencadeiam a formação das células ciliadas que detectam e transmitem som”, diz Angelika Doetzlhofer, professora associada de neurociência da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins. “Essas células ciliadas são um importante participante da perda auditiva, e saber mais sobre como elas se desenvolvem nos ajudará a descobrir maneiras de substituir as células ciliadas danificadas”.

4 – MDMA cura 68% dos pacientes com traumas emocionais. Ensaios entram na fase 2

O MDMA agora está sendo reconhecido como uma cura inovadora para trauma emocional. Uma nova clínica na Pensilvânia pode se tornar uma das primeiras instalações legalmente liberadas nos EUA para uso da droga psicoativa no tratamento de traumas emocionais resistentes.

Agora que supostamente abriu suas portas em Wyndmoore, o centro médico de Landing se especializará no uso de vários medicamentos psicoativos para tratar uma variedade de distúrbios de saúde mental.

A clínica tem pressionado para receber a aprovação do FDA para uso de psicoterapia assistida por MDMA em pacientes cujo Transtorno de Estresse Pós-Traumático não pode ser tratado.

3 – Cientistas usaram com sucesso gel para regenerar o esmalte dos dentes

A restauração dos dentes pode em breve ser uma coisa do passado, graças a essa inovação de cientistas chineses.

Em setembro, uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Zhejiang desenvolveu um gel que faz o reparo do esmalte.

O esmalte é a substância mineralizada que protege a superfície dos dentes. Embora seja um dos tecidos mais difíceis do corpo, é propenso à degradação ao longo do tempo, principalmente como resultado da exposição consistente a certos ácidos encontrados em alimentos e bebidas. E também sofre com a cárie dentária, uma das doenças crônicas mais prevalentes entre os seres humanos.

2 – Descoberta molécula que provoca autodestruição de células de câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas é classificado como uma das formas mais mortais de câncer, com uma taxa de mortalidade de 95% e é resistente a todos os tratamentos atuais.

No entanto, este estudo da Universidade de Tel Aviv, publicado no início deste mês, descobriu que uma molécula pequena tem a capacidade de induzir a autodestruição de células cancerígenas do pâncreas. A pesquisa foi realizada com xenoenxertos – transplantes de câncer de pâncreas humano em camundongos imunocomprometidos.

O tratamento reduziu o número de células cancerígenas em 90% nos tumores desenvolvidos um mês após a administração.

1 – Luz azul reduz a pressão arterial: tão eficaz quanto a medicação

Um estudo publicado em janeiro descobriu que a exposição à luz azul é um tratamento não farmacêutico eficaz para pressão alta, o que reduz simultaneamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

Os pesquisadores que fizeram o estudo na Universidade de Surrey e da Heinrich Heine University Duesseldorf descobriram que a exposição à luz azul do corpo inteiro reduziu significativamente a pressão arterial sistólica dos participantes em quase 8 mmHg, em comparação com a luz de controle que não teve impacto.

O mais notável é que a redução da pressão arterial a partir da luz azul é semelhante à observada em ensaios clínicos com medicamentos para baixar a pressão arterial.