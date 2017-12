11º BPM e Prefeitura Municipal realizam formatura do PROERD No último dia 12, o 11º BPM em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim e a Rede Estadual de Ensino, realizou a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) das Escolas Estaduais.

A solenidade que aconteceu no Centro de Convenções Oswaldo Fernandes, condecorou aproximadamente 200 alunos de duas turmas do 5º ano da Escola Estadual de Coronel Pedro José Rufino, duas turmas do 7º ano das Escolas Estaduais Professor Antônio Pinto Pereira e Coronel Juvêncio.

O PROERD em Jardim é uma parceria do 11º BPM e Prefeitura Municipal. Conta também com o apoio do Hospital El Kadri. O principal objetivo do PROERD é instruir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, dos efeitos e consequências do uso de substâncias entorpecentes, e da violência. Manter crianças e os adolescentes longe das drogas e trazer informações sobre os malefícios causados por substâncias ilícitas..

Em Jardim, os representantes pela aplicação do PROERD atualmente são: o Sargento Nelson de Oliveira Gonçalves e os Cabos André Barbosa Rios e Antônio Carlos Olasar de Andrade, ambos atuam como voluntários e realizam as atividades com o Programa em suas horas de folga. É importante ressaltar ainda que para tornarem-se voluntários, ambos passaram por um rigoroso processo de capacitação.

Presente no estado de Mato Grosso do Sul o PROERD foi implantado em 1997 e atendendo até o presente momento 279.000 mil crianças. Em Jardim o programa foi implantado em 2001 e já atendeu aproximadamente 4.700 crianças do 5º ano. Somente em 2017, formaram mais 500 alunos da Rede Municipal e Estadual.

Os alunos destaques de cada sala, que realizaram todas as atividades, obtendo os melhores resultados nas modalidades de redação e teatro receberam uma premiação, totalizando quatro alunos foram premiados pela melhor redação da sala e uma equipe recebeu uma premiação a parte, pelo melhor teatro, o qual também foi encenado e muito aplaudido na solenidade.

O evento contou com a presença das seguintes autoridades: o Subcomandante do 11º BPM Major Adriano Rodrigues de Oliveira, neste ato representando o Comandante Tenente-Coronel QOPM Admilson Cristaldo Barbosa, o Prefeito Guilherme Alves Monteiro, a Diretora da Escola Estadual Antônio Pinto Pereira Professora Anna Zina Ferreira Boeira da Costa, a Diretora da Escola Estadual Coronel Pedro José Rufino Professora Juscilene Amarilha Saltiva, a Diretora da Escola Estadual Coronel Juvêncio Professora Naiély Armoa Jara, a Senhora Marilize de Arruda Tarifa, neste ato representando a Diretora da Coordenadoria Regional de Educação Kenya Aparecida Flores Lima, além de outras autoridades, amigos e familiares dos formandos.

O Major Adriano agradeceu a Prefeitura Municipal pela parceria realizada em todos os Projetos Sociais desenvolvidos pela PM, a direção das escolas que sempre recebem de braços abertos o PROERD e principalmente aos pais e alunos que se dispuseram a apoiar.