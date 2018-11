Ministério 13% dos aceitos no Mais Médicos já se apresentaram para substituir cubanos, diz Ministério

1.061 médicos já se apresentaram nos municípios onde irão substituir os cubanos do programa Mais Médicos, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (29). Esse número representa 12,7% dos 8.345 que já estão alocados pelo processo de inscrição. De acordo com a pasta, "a gestão local é responsável por estabelecer a data de início das atividades".

Segundo o órgão, 98% das 8.517 vagas já foram preenchidas. Os profissionais podem se inscrever até o dia 7 e devem se apresentar aos municípios até o dia 14 de dezembro. Até a última segunda-feira (26), 224 profissionais já estavam trabalhando — um terço deles em capitais e regiões metropolitanas.

Um levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), também divulgado nesta quinta (29), mostra que cerca de 40% dos inscritos no Mais Médicos já tinham emprego nas Equipes de Saúde da Família no SUS.

“Em vez de somar profissionais, esse novo edital está trocando o problema de lugar", afirmou o presidente do Conasems, Mauro Junqueira.

No total, o programa recebeu, até agora, 33.036 inscritos com CRM no Brasil. O edital foi aberto no último dia 20 para substituir os profissionais cubanos que atendiam no país, depois da decisão de Cuba de sair do Mais Médicos. Foram 8.517 vagas ofertadas em 2.824 municípios e 34 distritos indígenas em todo o país.

Sobre o Mais Médicos