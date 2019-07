TRADIÇÃO 14º Festival do Sobá terá exposições, shows nacionais e Rally dos Sertões Com homenagens a artistas regionais, a prefeitura municipal de Campo Grande e Feira Central realizam a 14ª edição do Festival do Sobá

Foto: Feira Central

A partir do dia 04 de agosto o público poderá conferir atrações do festival com o “Encontro: Histórias que cantam a Feira Central”. A abertura oficial da festa acontece no dia 08 de agosto, mas, homenagens aos artistas que nos últimos anos encantaram a Feira Central com muito talento, abrem as festividades da tradicional atração campo-grandense. O 14º Festival do Sobá terá entrada gratuita e vai de 08 a 11 de agosto de 2019.

O Festival do Sobá, como sempre, é repleto de novidades. Nesta 14ª edição, tem atração inédita: a Feira Central será a casa das equipes do Rally dos Sertões 2019. No dia 21 de agosto as máquinas da modalidade invadem a capital morena e ficam na Vila Sertões, montada no estacionamento da Feirona, até o dia 23 de agosto. O público vai poder visitar os carros oficiais do rally e conhecer as equipes. A largada oficial do rally também acontece em terras campo-grandenses no dia 25 de agosto.

PROGRAMAÇÃO

- 04 de agosto, domingo: “Encontro: Histórias que cantam a Feira Central”, uma homenagem aos artistas regionais

- Abertura oficial - 08 de agosto, quinta-feira: abertura do 14º Festival do Sobá às 19h30, com presença de autoridades, apresentações regional e japonesa, a tradicional cerimônia do saquê e show nacional com entrada franca.

- Atrações diárias imperdíveis: tradicional Cozinha Show, exposições de orquídeas e flores, artefatos de decoração e bonsai, produtos da Parada Nerd, concurso de Cosplay e apresentações culturais regionais de municípios vizinhos, amigos que fazem parte da rota turística Caminho dos Ipês: Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Corguinho e Taboco.

- Grande novidade: exposição de carro oficial do Rally do Sertões com sorteios imperdíveis. O 14º Festival do Sobá encerra no dia 11 de agosto.

SOBRE A FEIRA CENTRAL

Possui cerca de 300 negócios entre restaurantes, lojas de varejo e bancas de doces artesanais, salgados, hortifrúti, entre outros. Ela está instalada no complexo da antiga estação ferroviária, com entrada pela Rua 14 de Julho ou pela esplanada da estação ferroviária, no início da Avenida Calógeras, centro da cidade.