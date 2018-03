15Âª Copa Assomasul comeÃ§a em alto estilo com a participaÃ§Ã£o de 60 equipes

15ª Copa Assomasul começa em alto estilo com a participação de 60 equipes

A 15ª Copa Assomasul de futebol foi aberta em alto estilo neste sábado, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, na presença de diversas autoridades, prefeitos dos municípios participantes, dirigentes esportivos, patrocinadores, atletas e um grande público.

Marcaram presença na solenidade de abertura, prefeitos e dirigentes esportivos das cidades participantes da 1ª etapa -- Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti e Campo Grande, campeã do ano passado.

Antes do pontapé inicial, o vice-presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, deu boas as vindas a todos, ressaltando a importância na competição intermunicipal que tornou-se tradicional e considerada a maior do Centro Oeste na modalidade pela sua dimensão e em número de equipes participantes -- 60 este ano.

Falando em nome do presidente da entidade, Pedro Caravina, que não pôde participar da solenidade de abertura devido a compromissos institucionais, Rosalin destacou, além do empenho dos prefeitos e a dedicação dos organizadores, a colaboração dos parceiros que, segundo ele, não mediram esforços para a realização de mais uma edição da competição esportiva.

A recomendação do presidente Caravina é para que haja espírito esportivo, incluindo disciplina, e o congraçamento entre os atletas que são funcionários públicos lotados nas prefeituras e nas Câmaras de Vereadores, visando o sucesso de mais uma Copa, a exemplo de anos anteriores.

O diretor executivo da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, destacou a importância do evento. “Há uma integração extraordinária entre os funcionários públicos de todas as prefeituras, união da população quando o evento acontece na sua cidade, proporciona uma mobilização da comunidade e a consequência é o incentivo a prática da atividade física, por isso o Estado está presente e apoia eventos dessa natureza”, enfatizou o dirigente.

Premiação

Este ano, o prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro da competição passou dos atuais R$ 700 para R$ 1 mil.

As demais premiações foram mantidas, ou seja, R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

Apoiam a Copa Assomasul 2018 o Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção Civil).