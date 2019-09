EVENTO 1ª Edição da Semana da Escola de Extensão UFMS oferece 160 atividades gratuitas Temas múltiplos de doenças oculares ao uso de App Inventor

Na próxima semana, entre os dias 16 e 21 de setembro, a UFMS oferecerá mais de 160 atividades durante a primeira edição da Semana da Escola de Extensão. Da programação, que acontece, simultaneamente, na Cidade Universitária e nos câmpus, constam exposições, mesas-redondas, minicursos, palestras, oficinas, sobre os mais variados temas. “São ações voltadas, principalmente, para a comunidade externa. Professores, servidores e acadêmicos também podem participar”, explica a coordenadora da Escola de Extensão, Caroline Spanhol.

Não há pré-requisito para inscrição, que pode ser feita, gratuitamente neste link, para as atividades na Cidade Universitária. Nos câmpus a inscrição deve ser feita presencialmente. A quantidade de vagas é variada, porém há um limite de participantes. “Aconselhamos os interessados a se inscreverem o quanto antes, para garantir a participação”, ressalta. “A programação acontece de manhã, a tarde e à noite. Portanto, é possível participação de todos”, destaca Caroline.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

De acordo com Caroline, algumas atividades acontecem em múltiplos dias, por exemplo, a oficina sobre Arduino será realizada nos dias 17, 18 e 19; a sobre Galáxias, entre os dias 16 e 20; os que se interessarem pelo uso da Astronomia nas culturas, terão atividades nos dias 17 e 19; nos dias 20 e 21, será a vez de tratar da prevenção de saúde ocular em escolares; e, nos dias 16 e 20, o tema em foco será introdução à programação para dispositivos móveis usando o App Inventor.

No decorrer da semana, estão programadas várias atividades com duração variando entre uma a quatro horas. Por exemplo, na segunda-feira (16), algumas das opções estão relacionadas aos temas: prevenção ao uso de drogas, ensino a distância, robótica, câncer infanto-juvenil, síndrome do Zika vírus, metodologias ativas, educação financeira, ciência do solo, gestão de conflitos e assistencial multiprofissional ao atleta.

Já na terça (17), os temas variam de educação do campo ao aproveitamento de frutos do Cerrado, educação em ambiente hospitalar, cuidados com animais de estimação, textos poéticos, agricultura familiar, ética, diagnóstico de doenças parasitárias, ovinocultura, música, Excel. No dia 18, serão realizadas atividades sobre acessibilidade em ambientes hospitalares, asma, brinquedoteca, ensino de literatura, dança do ventre, sobre gestão, pilates, plantas notáveis, matemática com celulares, além de temas voltados à saúde dos idosos.

Na quinta-feira (19), estão programados cursos e palestras sobre: filosofia, nutrição, astronomia, farmácia, diabetes, modelagem 3D, doenças cardiovasculares, ensino de línguas e ciências humanas, aplicações de veículos aéreos não tripulados (Vant), entre outros. No dia 20, os temas são matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, violência, gerontologia, elaboração de geleias com frutos da biodiversidade, trabalho artístico, leishmaniose, prevenção de infecção urinária, parto normal, saúde sexual e reprodutiva e sexualidade.

Finalmente, no sábado (21), será realizado um minicurso sobre produção de abelhas sem ferrão, trilhas no Cerrado e uma atividade sore acesso à informação na atual crise econômica.

CÂMPUS

Em Aquidauana, por exemplo, serão realizadas ações envolvendo temas como: desafios da inclusão de pessoas com deficiência nos espaços de turismo e lazer, marketing digital, protagonismo indígena no cinema, biodiversidade do Cerrado e Pantanal, climatização de residências com recicláveis, desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, extensão universitária, entre outros.

No campus de Corumbá, são oficinas, minicursos e mesas redondas sobre amor na contemporaneidade, docência e alfabetização, comércio de hortaliças na fronteira Brasil-Bolívia, elaboração de currículo e entrevista de emprego, atividade circense na escola, além de mostra lúdica. Em Paranaíba, as atividades abrangem a literatura, tecnologia e produção, extensão universitária, educação ambiental, acessibilidade, Libras, empreendedorismo social e inovação.

Em Naviraí, será realizada mesa redonda sobre importância da extensão e desenvolvimento local, acervo e ordenação de fontes em Naviraí e região, jogos, brinquedos e brincadeiras na infância. No campus de Coxim, as ações envolvem prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes e gestação precoce, prevenção e luto por suicídio, ensino de línguas, engenharia de software, obra de Henrique Spengler, projetos de extensão em Enfermagem, cuidados paliativos, entre outros.

Já em Três Lagoas, estão programadas palestras e mesa redonda sobre poesia norte-americana, gestão e formação docente, direitos humanos e justiça, universidade da melhor idade, museu histórico itinerante; além de oficinas e minicursos sobre racismo, educação e sociedade, arte, educação e saúde, libras, literatura infantil e temas para redação de vestibulares.

No campus de Chapadão do Sul, serão tratados os temas história e tipos de papel na atualidade, importância do solo, horta na escola e desafios do ensino de matemática em cursos de Ciências Agrárias. Em Ponta Porã, as ações são sobre introdução a GIT e GITHUB e neurociências e educação.

SAIBA MAIS

Confira a programação completa, com dias, horários, locais e duração da Semana de Extensão aqui. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3345-7100 ou pelo e-mail cee.proece@ufms.br - (com assessoria).