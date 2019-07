CULTURA 1ª edição de Festival de Cinema Universitário Cidade Morena está com inscrições abertas Evento é realizado pelo recém-inaugurado curso de Audiovisual da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS

Foto: Reprodução

A 1ª edição do Cidade Morena - Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2019, em Campo Grande (MS), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Essa é uma iniciativa do recém- criado curso de Audiovisual da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade (FAALC | UFMS).

A proposta do Festival é se tornar um espaço de formação, criação, difusão, intercâmbio e incentivo à cultura e produção audiovisual universitária de Mato Grosso do Sul, em particular, do Brasil e de países vizinhos da América Latina, em geral. Na programação está incluída uma Mostra Competitiva para exibição de filmes

universitários produzidos em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas.

Também serão promovidas oficinas, palestras e exibições especiais, com participação de pesquisadores(as) e profissionais da área. Ao longo de três dias, o evento pretende oportunizar encontros e discussões entre estudantes, pesquisadores e profissionais da área de audiovisual.

Há duas formas de participar do Festival: individualmente como espectador ou submetendo filmes para exibição na Mostra Competitiva. As inscrições individuais já estão abertas e podem ser feitas até 20 de setembro, por meio de formulário online disponível no site do Festival: www.festivalcidademorena.com. Podem se inscrever tanto o público universitário quanto profissionais e interessados em geral.

Também já estão abertas, até 20 de agosto, as submissões de filmes para a Mostra Competitiva. Podem se inscrever estudantes de cursos universitários em nível de graduação e pós-graduação, nas áreas de cinema, audiovisual, comunicação, jornalismo e afins. Os filmes selecionados serão exibidos durante o evento e avaliados por um júri presencial. Os três filmes melhor avaliados serão premiados simbolicamente. O regulamento com as informações completas para participação na Mostra está disponível no site do Festival. Tanto a inscrição individual quanto a submissão de filmes são gratuitas.

Para a professora Márcia Gomes, coordenadora do curso de Audiovisual, o Festival é uma das iniciativas para estimular a produção e a pesquisa em cinema e audiovisual na cidade. “Nesse primeiro ano de curso, fizemos questão de iniciar alguns projetos para movimentar a área de cinema e audiovisual em Campo Grande. Além do Festival, já iniciamos as sessões do Cineclube do curso e realizamos o primeiro módulo de oficinas do Movcine, projeto de extensão que oferta capacitações técnicas e teóricas nessas áreas. A ideia é engajar nossos alunos, a comunidade universitária e externa, além de dar maior visibilidade ao curso no estado, na região e no país”, declara.

O Cidade Morena - Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul é apoiado pelo Edital UFMS/PROECE n. 42, de 09 de abril de 2019 - Ações de Cultura com Fomento UFMS. Para mais informações sobre o Festival, acesse o site, o Instagram ou faça contato pelo e-mail cidademorena.festival@gmail.com.



SERVIÇO

Cidade Morena - Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul

Data: 3, 4, 5 de outubro de 2019

Local: Cidade Universitária - UFMS

Mais informações e inscrições: acesso o site e o Instagram do Festival

Contato: cidademorena.festival@gmail.com

(Com assessoria).