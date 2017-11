1º Encontro Técnico da Piscicultura Sul-mato-grossense será realizado dia 30 em Dourados Evento abordará as principais informações deste segmento produtivo

O Senar/MS – Serviço de Aprendizagem Rural e o Sindicato Rural de Dourados realizarão, no dia 30 de novembro, o 1º Encontro Técnico da Piscicultura Sul-mato-grossense. O evento, que será no tartesal do sindicato, iniciará às 07 e tratará dos principais temas do setor produtivo.

O objetivo, na avaliação o presidente do Sistema Famasul- Federação de Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, é abordar assuntos relevantes sobre a piscicultura para proporcionar desenvolvimento a este segmento.

“No encontro, analisaremos temas que vão de novas tecnologias a informações de mercado, de comercialização ao cooperativismo. São ferramentas que os piscicultores precisam ter acesso para melhorar o potencial produtivo de suas propriedades”, avalia Saito.

O evento contará com quatro caravanas do programa ATeG – Assistência Técnica e Gerencial, do Senar/MS, na vertente piscicultura, totalizando a participação de mais de 80 produtores.

“Em Dourados, são 20 produtores rurais atendidos pela iniciativa. É possível ampliar este número e trazer, assim, mais competitividade e oportunidade para este segmento produtivo na região”.

A primeira palestra será da coordenadora da Unidade Técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt, que apresentará as ações desenvolvidas pelo Senar para o fortalecimento da piscicultura no Mato Grosso do Sul. Em seguida, o engenheiro agrônomo, Ricardo Neukirchner, ministrará uma palestra sobre as novas tecnologias para o melhoramento genético de peixes.

A terceira apresentação, do presidente da Associação Brasileira da Piscicultura – Peixe BR, Francisco Medeiros, será sobre o tema ‘Mercado e oportunidades’. Ainda na área econômica, porém focando na questão da comercialização de peixes nativos e exóticos, haverá a apresentação do pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, Manoel Xavier Pedroza Filho.

Por último, o piscicultor, Diogo Conceição Vanzin, de Mundo Novo/MS, contará sobre sua trajetória na piscicultura e os resultados em sua propriedade. Por último, os participantes poderão participar de um rodada de negócios, promovida pelo Sebrae/MS.

O evento é uma realização do Senar/MS e do Sindicato Rural de Dourados, com apoio institucional do Sistema Famasul e em parceria com a Agraer; Aquabel; Aquiplan; Coopisc; Douramix; Embrapa; Governo de MS Hotel 10; Induscava; MS Peixe; Peixe Br; UFGD; Socil e Sebrae/MS.