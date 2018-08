2% da população brasileira tem transtorno de déficit de atenção, afirma Dra. Maria José

Pelo menos 2% da população brasileira tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), um problema neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Entretanto isso não impede a criança de aprender e conquistar o seu espaço na vida, desde que tenha um acompanhamento profissional. Esse é um dos assuntos que a neuropediatra Dra. Maria José Maldonado, tem levado para a população sul-mato-grossense, por intermédio de palestras organizadas pelas prefeituras, envolvendo secretarias de educação, saúde e assistência social.

“Nosso objetivo, com essas palestras, é esclarecer e orientar as famílias e autoridades municipais sobre o tratamento adequado aos portadores de TDAAH. Isso não impede o aprendizado das crianças e muito menos sua evolução nesse processo, desde que tenha um acompanhamento profissional”, afirma a Dra. Maria José que luta por melhor saúde para as famílias sul-mato-grossenses. Foi por conta disso que ela resolveu sair candidata nas eleições deste ano, a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, pelo Podemos.

A Dra. Maria José também preside o Podemos Mulher MS, onde levanta outra bandeira em benefício da população: a maior participação da mulher na política. Ela afirma que as mulheres devem ser mais ousadas para se candidatar a cargos públicos. “As mulheres conhecem muito melhor as reais necessidades das famílias. Por isso elas precisam acreditar e ajudar para que tenhamos uma sociedade mais justa, desenvolvida e com melhor qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

Sobre a TDAAH, em Maracaju, onde proferiu palestra recentemente,o prefeito Dr. Maurílio Azambuja afirmou: “a médica Neuropediatra é uma das profissionais mais capacitadas que temos no Estado. Com certeza vem contribuindo e muito para aumentar o conhecimento dos profissionais envolvidos nesse assunto”, afirmou.

AUTISTA - Outro assunto abordado pela médica neuropediatra, candidata a deputada estadual, é sobreO Transtorno do Espectro Autista, ou simplesmente Autismo, um assunto complexo e que atinge hoje 1 em cada 100 crianças brasileiras. Além de tratar de questões relativas ao tratamento dessas pessoas, Dra. Maria José orienta sobre questões sociais para que as famílias e profissionais envolvidos na formação e educação dessas crianças, tenham um melhor desempenho. Da mesma forma os pais, que detectarem e tratarem o problema da criança autista desde cedo, conseguem inserir essas pessoas com maior facilidade na sociedade.

Nas suas palestras, participam pais, professores, psicólogos, psicopedagodos, fonoaudiólogos e outros profissionais e interessados nesses assuntos. E na Assembleia Legislativa, Dra. Maria José pretende dar continuidade a esse e outros trabalhos voltados para a saúde e qualidade de vida para as famílias sul-mato-grossenses.