Depoimento 24 dias depois, jovem baleado pelo pai presta depoimento à polícia Vítima e autor vinham se desentendendo há algum tempo

Prestou depoimento nesta segunda-feira (15) na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, o estudante de 28 anos que foi baleado pelo próprio pai, de 55 anos, no dia 22 de junho. De acordo com a delegada Daniella Kades, responsável pelo inquérito, o rapaz demorou 24 dias para se apresentar porque estava internado.

Os relatos dele confirmam em parte a versão do pai. Os fatos ocorreram em imóvel localizado na Rua das Garças, na região central da Capital. Pai e filho já vinham se desentendendo por questões financeiras que envolvem uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões. Na data dos fatos, o rapaz foi ao local para buscar alguns pertences, mas se deparou com o local fechado.

Conforme relato da própria vítima, ela começou a subir no muro, ocasião em que o pai disse que se ela pulasse, atiraria, e foi o que aconteceu. “Ele falou que era muito ansioso e não queria esperar, por isso pulou o muro. Até neste ponto, a versão dos dois batem”, explicou a delegada, lembrando que a dinâmica relatada é a mesma das imagens das câmeras de segurança.

A delegada não entrou em detalhes, mas disse que os depoimentos divergem em alguns pontos a partir do momento em que o rapaz é baleado e em seguida, mesmo ferido arromba a porta. “Ele fala que o pai já não estava mais lá, mas o pai alega que sim”, pontuou. O pai já foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio e responde em liberdade. A Polícia Civil aguarda apenas a chegada do laudo de corpo de delito e do laudo de local para relatar o caso à justiça.

Conforme já noticiado, a desavença teria começado quando o pai do jovem criou uma falsa internação para conseguir “ganhar tempo” para que fosse realizado o pagamento da dívida que estaria no nome do filho, mas por conta da pressão colocada pelo rapaz, o laudo forjado foi uma das saídas encontradas pelo suspeito.